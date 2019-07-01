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РИА Новости
Культура

Селин Дион вышла на прогулку в наряде за миллион рублей

01:12
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloСелин Дион выступает на Billboard Music Awards
Селин Дион выступает на Billboard Music Awards
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Канадская певица Селин Дион на днях прогулялась по парижским улицам в повседневном наряде стоимостью почти миллион рублей, сообщает Insider.
Селин Дион выбрала для прогулки облегающий черный комбинезон от известного французского дома моды за 4400 долларов (278 тысяч рублей), который украсила блестящим поясом того же бренда за 1650 долларов (105 тысяч рублей). Образ дополнили замшевые сандалии почти за 815 долларов (52 тысячи рублей).
Позже Селин Дион переоделась в экстравагантный розовый топ в перьях за 1915 долларов (121 тысяча рублей), совместив его с джинсами с высокой талией и туфлями в тон. Образ получился легким и непринужденным, особенно вместе с кошельком от итальянского модного дома, который стоит 3364 долларов (213 тысяч рублей).
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