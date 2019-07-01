Бреттон-Вудская финансовая конференция 1944 года

Бреттон-Вудская конференция (официальное название – Валютно-финансовая конференция Объединенных Наций / The United Nations Monetary and Financial Conference) проходила 1-22 июля 1944 года в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир, США).

В конференции приняли участие представители 44 стран . СССР был представлен делегацией во главе с заместителем министра внешней торговли Михаилом Степановым.

На конференции обсуждался вопрос о поддержании стабильности мировой финансовой системы и введении межгосударственного кредитования международной торговли в послевоенном мире.

Разработка проектов международной экономической стабильности в послевоенном мире началась с февраля 1942 года. В ходе подготовке к конференции были выдвинуты два плана – проект Джона Мейнарда Кейнса, советника британского казначейства, и проект Гарри Декстера Уайта, помощника министра финансов США.

План Кейнса предполагал регулирование платежных балансов путем изменения уровня производства, занятости, доходов и эффективного спроса. Согласно нему, государства-члены образовали бы многостороннюю платежную систему путем учреждения Международного клирингового союза, который эмитировал бы международную расчетную единицу – банкор. Он мог использоваться только в межгосударственных расчетах для погашения дефицитов платежных балансов и находиться на счетах центральных банков. Банкор не предполагал вещественной формы или золотого обеспечения; золото могло обмениваться на банкор, но не наоборот. Кейнс критиковал фиксированные курсы и выступал за гибкие курсы валют.

План Уайта исходил из необходимости стабилизировать обменные курсы, чтобы устранить валютный риск, который вредит международной торговле и инвестициям. Вашингтон добивался запрета дискриминационных клиринговых соглашений, отмены валютных ограничений и в целом усиления роли доллара за счет его внешней экспансии.

Для предоставления долгосрочных кредитов странам, остро в них нуждающимся стороны договорились о создании Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка).

Другим важным итогом конференции стало решение о создании Международного валютного фонда (МВФ) , основной задачей которого стало обеспечение стабильности международной валютно-финансовой системы, системы обменных курсов и международных расчетов.

Режим фиксированного обменного курса, установленный в Бреттон-Вудсе, сохранялся в течение почти трех десятилетий. В августе 1971 года президент США Ричард Никсон приостановил конвертируемость доллара к золоту, в феврале-марте 1973 года плавающие обменные курсы стали нормой для валют развитых стран.

В январе 1976 года в Кингстоне (Ямайка) были одобрены договоренности о принципах формирования новой международной валютной системы. Основным результатом соглашения стала формализация системы "управляемого плавания" валютных курсов. Ямайское соглашение предусматривало постепенный вывод золота из международных валютных операций.

Международный валютный фонд (МВФ) был учрежден в декабре 1945 года, когда первые 29 стран-членов подписали его Статьи соглашения (устав). 1 марта 1947 года МВФ начал финансовую деятельность, в этом же году Франция стала первой страной, взявшей займ у фонда.

В конце 1950-х годов состав его членов начал расширяться, в 1960-х годах заявки на членство подали многие африканские страны, получившие независимость.

Для поддержания стабильности и предотвращения кризисов в международной валютно-финансовой системе МВФ ведет наблюдение за экономической политикой стран и экономическими и финансовыми изменениями в мире с помощью официальной системы, известной как надзор. Фонд дает рекомендации государствам-членам и проводит регулярную оценку глобальных перспектив в собственных изданиях и докладах.

МВФ оказывает финансовую помощь странам-участникам, разрабатывая совместные программы стабилизации экономики.

Финансовые ресурсы МВФ формируются главным образом за счет взносов квот стран-членов в капитал фонда. Квоты рассчитываются по формуле, исходя, в числе прочего, из относительных размеров экономики стран-членов. Размер квоты определяет объем средств, который страны-члены обязуются предоставить МВФ, а также ограничивает объем финансовых ресурсов, который может быть предоставлен данной стране в качестве кредита.

Высшим органом МВФ является совет управляющих, в котором каждое из государств-членов МВФ представлено одним управляющим и одним заместителем. Совет управляющих собирается один раз в год на ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка. 24 управляющих входят в состав международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Исполнительный совет в составе 24 членов, который представляет все государства-члены, наблюдает за повседневной работой МВФ в штаб-квартире в Вашингтоне.

Директор-распорядитель МВФ является главой МВФ и председателем исполнительного совета. С 2011 года эту должность занимает экс-министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард

Россия является членом МВФ с 1992 года. За период членства Россия привлекла средства МВФ для поддержания устойчивости своей финансовой системы на сумму около 15,6 миллиардов СДР (специальные права заимствования). В январе 2005 года Россия досрочно погасила свою задолженность перед фондом, в результате чего приобрела статус кредитора МВФ.