2 июля: память святителя Иоанна Шанхайского (Максимовича)

Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский

Архиепископ Иоанн (Максимович), которого еще при жизни многие считали святым, родился в 1896 году в селе Адамовка Харьковской губернии в дворянской православной семье, до революции окончил юридический факультет Харьковского университета, а на богословский факультет поступил уже в эмиграции, в Белграде. В 1926 году он принял монашеский постриг, и уже тогда епископ Николай (Велимирович) говорил о нем: "Если хотите видеть живого святого, идите к отцу Иоанну".

В 1934 году его направили епископом в Шанхай, где он быстро примирил все православные приходы, организовал приют для сирот, которых сам подбирал в шанхайских трущобах, и ежедневно посещал больных.

Русской диаспоре в Китае в те годы жилось тяжко: неустроенность, постоянная и острая нехватка средств, когда с большим трудом можно было снять комнату, не говоря уж о квартире, одиночество в чужой стране, тоска, а порой и просто отчаяние. Церковь — своя, православная — была для многих той единственной родиной, которая у них осталась. И владыка Иоанн стал центром, объединявшим их всех и помогавшим выстоять в условиях, когда страшно было заглянуть в завтрашний день.

По его молитвам многие исцелялись — по свидетельствам современников, когда отец Иоанн молился, казалось, будто он просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, а евангельские события переживал так, словно они происходили на его глазах.

В 1949 году, с приходом к власти в Китае коммунистов, русским снова пришлось бежать. И тогда отец Иоанн совершил невозможное: он – совсем не дипломат — сам поехал в Вашингтон договариваться о переселении русских эмигрантов в Америку. И по его молитвам совершилось чудо — в американские законы были внесены поправки, позволившие большей части беженцев из Китая перебраться в США.

В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско его миссионерская деятельность, основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Его знали и чтили во всем мире. В Париже его звали к одру тяжело больных — будь то католик, протестант, православный или кто другой. Некоторые католики называли его saint Jean Pieds Nus — "святой Иоанн Босой": он носил облачения из самой дешевой ткани и сандалии на босу ногу, а то и вовсе ходил босой, отдавая обувь нищим.

При нем во Франции в православных храмах стали поминать западных святых, канонизированных до разделения церкви на католическую и православную — покровительницу Парижа святую Женевьеву (Геновефу), просветителя Ирландии святого Патрика (Патрикия) и других — и готовили издание богослужебной литературы на французском и голландском языках. Владыка Иоанн окормлял также греческие, арабские, болгарские и румынские православные приходы, придав им особый статус.

О России он говорил, что в истории не было другой такой глубины падения государства, но она восстанет, как восставала и раньше — когда разгорится вера в правду слов Спасителя: "Ищите прежде Царствия Божия и правды Его и вся сия приложатся вам".

Скончался владыка Иоанн 2 июля 1966 года на молитве перед чудотворной Курской Коренной иконой Божией Матери "Знамение". Тело его в жару 6 дней лежало в гробу, при этом, по свидетельствам очевидцев, никакого запаха не ощущалось и рука почившего оставалась мягкой. Комиссия по канонизации, осматривавшая мощи владыки Иоанна, нашла, что они похожи на мощи Киево-Печерской лавры и православного Востока.