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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет Судана заявил о готовности к переговорам

Вчера, 21:09
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© РИА НовостиОбстановка в Судане
Обстановка в Судане
© РИА Новости
Обстановка в Судане. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Правящий Суданом Переходный военный совет (ПВС) заявил, что посредническая инициатива Африканского союза (АС) и Эфиопии является хорошей основой для переговоров с оппозицией, совет готов к переговорам, передает телеканал al-Arabiya.
Представитель ПВС Шамсуддин Кабаши в воскресенье передал двоим представителям АС и Эфиопии ответ совета на их инициативу. "Точка зрения ПВС такова, что предложение АС представляет собой отличную основу для переговоров. Мы готовы к переговорам, начиная с сегодняшнего дня", - цитирует телеканал Кабаши.
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Он отметил, что надеется на достижение полномасштабного политического решения, которое удовлетворит всех, в максимально короткое время, а все остальные усилия должны координироваться с АС.
В свою очередь оппозиционные "Силы за свободу и перемены" передали представителям Африканского союза и Эфиопии свой ответ на их предложение с шестью замечаниями.
В воскресенье в Хартуме и ряде других суданских городов проходят масштабные акции протеста с требованиями немедленной передачи власти переходному гражданскому правительству. Сообщается о как минимум одном погибшем.
Ранее представители Эфиопии, а также Африканского союза и Лиги арабских государств приезжали в Хартум с посреднической миссией.
По данным СМИ, согласно "компромиссному проекту", предложенному эфиопской стороной, предполагается создание руководящего органа, в который войдут восемь гражданских и семь военных членов.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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