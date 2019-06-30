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РИА Новости

Италия рассматривает кандидатуру Тиммерманса на пост главы ЕК

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс
Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс
© РИА Новости / Геннадий Мельник
РИМ, 30 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Италия рассмотрит кандидатуру социал-демократа Франса Тиммерманса на пост председателя Еврокомиссии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Тиммерманс является кандидатурой, которую мы рассмотрим. Италию интересует только то, чтобы были сильные персоналии, которые могли бы правильно понять критический момент, который переживает Европа, которые могут помочь построить более сильную Европу", - заявил Конте по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.
Вместе с тем, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини в субботу высказался против назначения Тиммерманса на пост главы ЕК. "Мне кажется, что новая Европа должна родиться c человеком труда, а не жесткой экономии или неустойчивости. Представителя левых мы совершенно точно не поддержим", - сказал он в интервью телеканалу SkyTg24.
Кандидатура нынешнего вице-председателя ЕК Тиммерманса, формально второго в очереди на пост нового главы ЕК, может стать компромиссом между Европарламентом и Евросоветом. Однако против него, как пишут европейские СМИ, выступают Польша и Венгрия. Их позиция связана с тем, что на своем посту в ЕК Тиммерманс курирует досье дисциплинарных мер против Варшавы и Будапешта из-за претензий к несоблюдению ими принципов и норм ЕС.
Лидерам ЕС предстоит на саммите в воскресенье договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета, дипломатии ЕС и ЕЦБ. Консультации проводятся одновременно в рамках Евросовета, где заседают главы государств и правительств, и с Европарламентом, где представлены панъевропейские политические силы.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
12 июня, 22:18
Юнкер назвал имя кандидата, которого хочет видеть своим преемником
На прошедшем 20-21 июня саммите ЕС наблюдатели отмечали, что основной торг по выборам кандидатов шел между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, представляющей правоцентристские силы, президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступающим от лица либералов, а также премьером Испании, который является выходцем из социал-демократической политической семьи.
Соответственно, эти силы представлены в ЕП первой по величине фракцией ЕНП, третьей по величине фракцией "Обновление Европы" и второй по величине фракцией левоцентристов. Именно эти три проевропейские политические силы способны сформировать в ЕП коалицию большинства, чтобы утвердить согласованную кандидатуру в преемники Жан-Клода Юнкера.
Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз".
В этом коротком списке три ключевые фамилии: баварский политик, лидер фракции правоцентристской "Европейской народной партии" Манфред Вебер, вице-председатель ЕК, голландец Франс Тиммерманс от социал-демократов, еврокомиссар по конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер от либералов. Однако на июньском саммите ЕС ни один из них не набрал большинства голосов в Евросовете.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
21 июня, 04:06
Глава Еврокомиссии пошутил по поводу своей "незаменимости"
Сопротивление ряда членов Евросовета в отношении системы "ведущих кандидатов" привела к тому, что из гонки может выбыть Манфред Вебер, которого поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Немецкая Welt со ссылкой на источники сообщила ранее, что Вебер не будет номинирован на пост главы Еврокомиссии, об этом якобы договорились на полях саммита G20 в японской Осаке представители ведущих стран ЕС во главе с председателем Евросовета.
Источник в структурах ЕС, реагируя эти сообщения, сказал РИА Новости, что на данном этапе "комментировать преждевременно", так как "все решения будут на саммите".
Крупнейшая фракция Европарламента, от правоцентристской "Европейской народной партии", может даже отказаться от поддержки своего кандидата на пост ЕК Вебера и проголосовать за выдвиженца от социал-демократов Тиммерманса, чтобы попытаться сохранить партийную систему отбора, сообщило ранее издание Politico.
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Франс ТиммермансЕврокомиссияИталияВ мире
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