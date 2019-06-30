"Стрижи" и "Русские Витязи" показали фигуры высшего пилотажа

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Пилотажные группы "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ устроили авиашоу в небе над Алабино в рамках форума "Армия-2019". Летчики продемонстрировали такие элементы, как роспуск, синхронные "бочки" и петли, "зеркало".