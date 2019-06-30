Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня. Цель мероприятия – развитие военно-технического сотрудничества. В "Армии-2019" приняли участие около 1300 оборонных предприятий. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
"Стрижи" и "Русские Витязи" показали фигуры высшего пилотажа
Вчера, 20:16
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Пилотажные группы "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ устроили авиашоу в небе над Алабино в рамках форума "Армия-2019". Летчики продемонстрировали такие элементы, как роспуск, синхронные "бочки" и петли, "зеркало".