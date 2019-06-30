МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для оказания помощи людям, пострадавшим при паводке, саперы ведомства проводят расчеты для ликвидации затора на реке Ия, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для оказания помощи пострадавшим при наводнении... Саперы инженерного подразделения Росгвардии оценили обстановку и произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что для оказания помощи из Ангарска в Тулун прибыли военнослужащие воинской части оперативного назначения Сибирского округа войск национальной гвардии. Со слов собеседника, в течение дня сотрудниками и военнослужащими на 13 плавсредствах совместно со спасателями МЧС было обследовано более 60 жилых домов, где в воде были найдены паспорта эвакуированных граждан. "К пунктам временного сбора граждан была доставлена гуманитарная помощь: продукты питания, вода и средства первой необходимости", - добавили в пресс-службе.

Там указали, что росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют правопорядок на улицах и в общественных местах города, содействуют спасателям в эвакуационных мероприятиях, помогают жителям подтопленных домов, в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность пунктов временного содержания граждан.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

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По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.