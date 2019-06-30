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РИА Новости

Польша выступила против кандидатуры Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Геннадий Мельник Франс Тиммерманс
Франс Тиммерманс
© РИА Новости / Геннадий Мельник
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Польша выступает против кандидатуры Франса Тиммерманса на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, прибыв на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе.
В воскресенье лидеры ЕС должны согласовать на саммите кандидатов на посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС.
"Европа должна иметь таких кандидатов, которые способны объединять, способны вырабатывать консенсус, способны вырабатывать компромисс", - сказал Моравецкий.
"Франс Тиммерманс не является кандидатом компромисса. Франс Тиммерманс является, конечно, кандидатом, который очень сильно разделяет Европу и не понимает Центральную Европу, Европу, которая освободилась от посткоммунистических проблем", - заявил польский премьер.
Решения по назначениям, в случае если не будет консенсуса, потребуют квалифицированного большинства в Евросовете, которое предполагает голоса 72% государств-членов ЕС (то есть 21 страны), которые вместе представляли бы 65% всего населения Евросоюза.
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