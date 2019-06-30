Польша выступила против кандидатуры Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Польша выступает против кандидатуры Франса Тиммерманса на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, прибыв на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе.

В воскресенье лидеры ЕС должны согласовать на саммите кандидатов на посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС.

"Европа должна иметь таких кандидатов, которые способны объединять, способны вырабатывать консенсус, способны вырабатывать компромисс", - сказал Моравецкий.

"Франс Тиммерманс не является кандидатом компромисса. Франс Тиммерманс является, конечно, кандидатом, который очень сильно разделяет Европу и не понимает Центральную Европу, Европу, которая освободилась от посткоммунистических проблем", - заявил польский премьер.