Чемезов объяснил рост цен на российское оружие

"Конечно, есть определенное повышение цены, это неизбежно. Не столь сильное - где-то на два-три процента", - сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как повлиял переход на расчет в нацвалютах на экспортные цены на вооружения.