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РИА Новости

Чемезов объяснил рост цен на российское оружие

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Экспортные цены на российское оружие выросли на 2-3% в связи с отказом от расчета с иностранными заказчиками в долларах и переход на национальные валюты, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Конечно, есть определенное повышение цены, это неизбежно. Не столь сильное - где-то на два-три процента", - сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как повлиял переход на расчет в нацвалютах на экспортные цены на вооружения.

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