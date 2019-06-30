Силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Двадцать седьмого июня, по приказу командира 30-й бригады ВСУ Гараза (Иван Гараз, - ред.), с целью сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был обстрелян из стрелкового оружия БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Выскрива Попаснянского района", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, командование Операции объединенных сил (ООС) активно препятствует работе наблюдателей ОБСЕ обстрелами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушащими сигнал беспилотных летательных аппаратов миссии.