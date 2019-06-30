Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T15:23Z
https://ria.ru/20190630/1556059469.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР

Вчера, 15:23
419
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Двадцать седьмого июня, по приказу командира 30-й бригады ВСУ Гараза (Иван Гараз, - ред.), с целью сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был обстрелян из стрелкового оружия БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Выскрива Попаснянского района", - заявил Филипоненко.
29 июня, 14:36
Силовики в гражданской одежде минируют территории в Донбассе, заявили в ЛНР
По данным Народной милиции ЛНР, командование Операции объединенных сил (ООС) активно препятствует работе наблюдателей ОБСЕ обстрелами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушащими сигнал беспилотных летательных аппаратов миссии.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000034
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
РИА
Новости
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Лента
новостей
Логотип энергетической компании Газпром. Архивное фото
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
Во сколько обойдется платное обучение в лучших вузах страны
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск приостановил саммит Евросоюза
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Лента новостейМолния