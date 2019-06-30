Более 130 тысяч человек посетили форум "Армия-2019" на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч человек на Дальнем Востоке посетили военно-технический форум "Армия 2019", который прошёл в семи городах ДФО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в воскресенье.

Ранее сообщалось, что форум открылся в пятницу в 7 городах ДФО, в том числе, Хабаровске, Владивостоке, Чите.

"В Восточном военном округе в воскресенье завершил работу военно-технический форум "Армия-2019".Гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках за три дня стали более 130 тысяч человек, в том числе более 92 тысяч гражданских лиц и порядка 38 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадках форума было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске гости наблюдали демонстрационные пролеты истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34, действия экипажей вертолетов по тушению пожаров и эвакуации экипажа воздушного судна.

В Забайкалье состоялись показные выступления военнослужащих роты почетного караула, демонстрационный показ преодоления водной преграды танками и БМП.

Сообщается, что в Амурской области военнослужащие продемонстрировали наступление усиленного мотострелкового взвода, в Бурятии показали приемы рукопашного боя со стрельбой и катали всех желающих на БТР-80.