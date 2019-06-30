Более 130 тысяч человек посетили форум "Армия-2019" на Дальнем Востоке

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.
Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.
В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.
В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.
Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.
Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.
В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.
В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.
Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.
Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.
Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".
Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".
Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.
Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.
Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.
Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.
Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.
Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.
В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".
В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.
С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.
С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.
Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".
Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".
С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.
С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.
Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.
В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.
Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.
В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.
Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.
Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".
Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.
Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.
Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.
В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.
С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.
Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".
С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.