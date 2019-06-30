Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T14:53Z
https://ria.ru/20190630/1556059068.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд отменил решение о лишении гражданства 92 членов "бахрейнской Хезболлы"

Вчера, 14:53
460
ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Верховный апелляционный суд Бахрейна по уголовным делам отменил решение о лишении гражданства страны 92 осужденных по делу о создании ячейки так называемой "бахрейнской Хезболлы", сообщила в воскресенье местная газета al-Ayyam.
Верховный уголовный суд Бахрейна в апреле приговорил 138 человек к длительным тюремным срокам, штрафам и лишению подданства королевства, 69 из них получили пожизненные сроки. Все осужденные были лишены гражданства страны.
28 июня, 00:38
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
"Верховный апелляционный суд отменил решение о лишении гражданства 92 осужденных по делу о создании группировки, известной как "Бахрейнская Хезболла"... и оставил в силе решение об их тюремном заключении", - сообщает газета.
Согласно выводам следствия, осужденные сформировали в Бахрейне террористическую ячейку, которая якобы выполняла приказы офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана для преступных действий на территории королевства в координации с группировками в Иране и в других странах.
24 апреля, 21:26
США расширили санкционный список против "Хезболлах"
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в апреле заявила, что обеспокоена решением Бахрейна лишить гражданства 138 человек после массового судебного процесса, который мог проходить без соблюдения необходимых процедур. Верховный комиссар напомнила, что лишение гражданства не может применяться без судебного разбирательства и быть каким-либо образом дискриминационным. Согласно международному законодательству, лишение гражданства запрещено, если оно диспропорционально и не служит легитимной цели.
Бачелет также выразила озабоченность в связи с информацией о пытках и плохом обращении с некоторыми людьми, которым был вынесен обвинительный приговор.
Власти Бахрейна с 2011 года, когда шиитская оппозиция попыталась свергнуть правящий режим королевской семьи, предпринимают жесткие меры по подавлению шиитских молодежных группировок. Власти Бахрейна неоднократно обвиняли соседний Иран в финансировании антиправительственной деятельности оппозиции королевства и снабжении шиитских группировок оружием, которое используется для нападений на сотрудников сил безопасности, блокирующих шиитские районы. Оппозиция Бахрейна обвиняет власти в политических репрессиях и несправедливых расправах с несогласными с действиями правящей династии.
201010
Обсудить 0
БахрейнВ мире
Рекомендуем
США и "Талибан" обсудили вывод иностранных войск из Афганистана
РИА
Новости
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Чемезов объяснил рост цен на российское оружие
Лента
новостей
Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Поклонская: визит Трампа в Крым стал бы началом нового этапа мироустройства
Эсминец ВМС США Карни
Российский корабль проследит за американским эсминцем в Черном море
Стефани Гришэм
Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков
В Петербурге локализовали пожар на территории парка XIX века
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
В ДНР заявили, что ждут реакции на применение ВСУ зажигательных боеприпасов
Источник рассказал подробности инцидента с кортежем ливанского министра
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Чемезов назвал сроки создания российского двигателя для легких вертолетов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Лента новостейМолния