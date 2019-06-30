Суд отменил решение о лишении гражданства 92 членов "бахрейнской Хезболлы"

ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Верховный апелляционный суд Бахрейна по уголовным делам отменил решение о лишении гражданства страны 92 осужденных по делу о создании ячейки так называемой "бахрейнской Хезболлы", сообщила в воскресенье местная газета Верховный апелляционный суд Бахрейна по уголовным делам отменил решение о лишении гражданства страны 92 осужденных по делу о создании ячейки так называемой "бахрейнской Хезболлы", сообщила в воскресенье местная газета al-Ayyam

Верховный уголовный суд Бахрейна в апреле приговорил 138 человек к длительным тюремным срокам, штрафам и лишению подданства королевства, 69 из них получили пожизненные сроки. Все осужденные были лишены гражданства страны.

"Верховный апелляционный суд отменил решение о лишении гражданства 92 осужденных по делу о создании группировки, известной как "Бахрейнская Хезболла"... и оставил в силе решение об их тюремном заключении", - сообщает газета.

Согласно выводам следствия, осужденные сформировали в Бахрейне террористическую ячейку, которая якобы выполняла приказы офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана для преступных действий на территории королевства в координации с группировками в Иране и в других странах.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в апреле заявила, что обеспокоена решением Бахрейна лишить гражданства 138 человек после массового судебного процесса, который мог проходить без соблюдения необходимых процедур. Верховный комиссар напомнила, что лишение гражданства не может применяться без судебного разбирательства и быть каким-либо образом дискриминационным. Согласно международному законодательству, лишение гражданства запрещено, если оно диспропорционально и не служит легитимной цели.

Бачелет также выразила озабоченность в связи с информацией о пытках и плохом обращении с некоторыми людьми, которым был вынесен обвинительный приговор.