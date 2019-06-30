Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков

"Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина? Он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития. Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Песков.