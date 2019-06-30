Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T14:36Z
https://ria.ru/20190630/1556058701.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155600/46/1556004663_0:483:2781:2047_1036x0_80_0_0_38b102789b4133ca98620d72ae1b50e3.jpg
РИА Новости

Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков

Вчера, 14:36
849
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 продемонстрировал свое намерение активизировать конструктивный диалог с Россией. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина? Он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития. Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
28 июня, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
123010210
Обсудить 4
Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Да ничего не будет. Они не хотят нормальных отношений! И никогда не хотели...
30 июня, 14:55
avtorizaru
1000001
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Песков рассказал о сожалениях Трампа относительно товарооборота с Россией
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Об Украине на саммите G20 говорили конструктивно, заявил Песков
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта между Россией и Грузией
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Поклонская: визит Трампа в Крым стал бы началом нового этапа мироустройства
Эсминец ВМС США Карни
Российский корабль проследит за американским эсминцем в Черном море
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин и Трамп обсуждали продолжение контактов на высшем уровне
Восковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в музее мадам Тюссо
Фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо после голосования посетителей
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан
Трамп похвастался американским ядерным арсеналом
Кристина Орбакайте
Игорь Николаев прокомментировал слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Бессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
В Крыму назвали заход американского эсминца в Черное море наглым упорством
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
Лента новостейМолния