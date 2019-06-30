В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 30 июн – РИА - Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории республики более 130 мин и артснарядов.