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РИА Новости

В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов силовиков

Вчера, 14:33
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА - Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории республики более 130 мин и артснарядов.
"В результате обстрела противником наших позиций погиб один защитник республики", - сказал Безсонов.
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