Путин прибыл в Братск и провел экстренное совещание в связи с паводком

Глава государства поручил наладить информирование людей о местонахождении пунктов временного размещения, организовать работу по выплатам пострадавшим без лишних формальностей, направить детей из оказавшихся в зоне бедствия районов в летние лагеря, а также распорядился принять ряд других безотлагательных мер, в том числе подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.