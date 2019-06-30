Путин прибыл в Братск и провел экстренное совещание в связи с паводком

Глава государства поручил наладить информирование людей о местонахождении пунктов временного размещения, организовать работу по выплатам пострадавшим без лишних формальностей, направить детей из оказавшихся в зоне бедствия районов в летние лагеря, а также распорядился принять ряд других безотлагательных мер, в том числе подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, более ста госпитализированы. Почти 30 тысяч человек остаются без электричества из-за наводнения, более 1700 домов остаются подтопленными.