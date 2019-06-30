Косачев прокомментировал переговоры Трампа и Ким Чен Ына

"Собственно, Трамп этого и не скрывал, благодаря главу КНДР: "Если бы после того как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете". Этим глава Белого дома выдал и главную задачу краткосрочного саммита: пиар и возможность говорить дома об успехе в отсутствие успеха. Поэтому так важно было совершить что-то историческое - в частности, стать первым президентом США, чья нога ступила на северокорейскую землю. Показать, что процесс идёт. Что у него отличный контакт с Ким Чен Ыном. Что он предотвратил конфликт, хотя и не отменил санкции и не продвинулся ни на шаг к своей цели - денуклеаризации полуострова", - заявил Косачев.