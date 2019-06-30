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РИА Новости

Косачев прокомментировал переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Без участия России и Китая долгосрочного решения проблемы Корейского полуострова не будет, хотя переговоры лидеров США и КНДР в воскресенье способствовали снятию остроты ситуации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"По большому счету, проблема действительно лежит больше в двусторонней плоскости: без гарантий со стороны именно Вашингтона никакой денуклеаризации точно не будет. Поэтому, как говорится, флаг в руки: если удастся продвинуться в этом, то будем только рады. Хотя что-то мне подсказывает, что без участия третьих сторон, России и Китая, долгосрочных решений проблемы не будет", - сказал сенатор.

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Вместе с тем Косачев признал, что эта встреча способствовала снятию остроты ситуации.
"Если получится хотя бы снять остроту ситуации, а сама встреча лидеров КНДР и США уже этому способствовала, это только всем на пользу", - заявил глава комитета.
Он отметил, что эффективнее решение корейской проблемы происходило бы при возвращении к многостороннему формату под эгидой ООН.
"Правильнее было бы вернуться в многосторонний формат под эгидой Совбеза ООН, но Трампу явно хочется добиться успехов самому, он не любит делиться славой", - сказал Косачев.
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По его словам, прошедшая встреча для Трампа была намного важнее, чем для северокорейского лидера.
"Собственно, Трамп этого и не скрывал, благодаря главу КНДР: "Если бы после того как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете". Этим глава Белого дома выдал и главную задачу краткосрочного саммита: пиар и возможность говорить дома об успехе в отсутствие успеха. Поэтому так важно было совершить что-то историческое - в частности, стать первым президентом США, чья нога ступила на северокорейскую землю. Показать, что процесс идёт. Что у него отличный контакт с Ким Чен Ыном. Что он предотвратил конфликт, хотя и не отменил санкции и не продвинулся ни на шаг к своей цели - денуклеаризации полуострова", - заявил Косачев.
Вместе с тем, отметил сенатор, главный итог короткой встречи есть: достигнута договорённость о создании двусторонней группы переговорщиков, которые будут уполномочены обсуждать именно ядерную тему. "Это, конечно, уже серьезнее, чем режим саммитов под камеры", - заключил глава комитета.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКонстантин КосачевКНДРРоссияСШАВ мире
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