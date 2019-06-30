Работа группы РЭБ силовиков могла вызвать потерю дрона ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Причиной потери миссией ОБСЕ беспилотника дальнего радиуса действия вблизи линии соприкосновения в Донбассе могла стать активизация работы группы радиоэлектронной борьбы украинских силовиков на мариупольском направлении, сообщили в воскресенье РИА Новости в Народной милиции ДНР.

Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на неподконтрольной Киеву территории вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

"Потеря миссией ОБСЕ беспилотного летательного аппарата на южном участке линии соприкосновения 28 июня могла быть связана с активизацией украинской группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы не исключаем глушение БПЛА ОБСЕ со стороны ВСУ, так как украинские военные активизировали свои службы РЭБ на южном направлении", — отметил официальный представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, сигнал беспилотников ОБСЕ украинские силовики глушат, чтобы скрыть тяжелое вооружение, размещенное у линии соприкосновения в Донбассе.