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РИА Новости

Работа группы РЭБ силовиков могла вызвать потерю дрона ОБСЕ, заявили в ДНР

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине . Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Причиной потери миссией ОБСЕ беспилотника дальнего радиуса действия вблизи линии соприкосновения в Донбассе могла стать активизация работы группы радиоэлектронной борьбы украинских силовиков на мариупольском направлении, сообщили в воскресенье РИА Новости в Народной милиции ДНР.
Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на неподконтрольной Киеву территории вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
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"Потеря миссией ОБСЕ беспилотного летательного аппарата на южном участке линии соприкосновения 28 июня могла быть связана с активизацией украинской группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы не исключаем глушение БПЛА ОБСЕ со стороны ВСУ, так как украинские военные активизировали свои службы РЭБ на южном направлении", — отметил официальный представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, сигнал беспилотников ОБСЕ украинские силовики глушат, чтобы скрыть тяжелое вооружение, размещенное у линии соприкосновения в Донбассе.
"ОБСЕ в своих официальных отчетах неоднократно заявляла об усилении глушения БПЛА Миссии со стороны ВСУ на мариупольском направлении", — добавили в Народной милиции.
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