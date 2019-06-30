Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном продуктивной

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими в Южной Корее, назвал новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "очень продуктивной".

Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"У нас была очень продуктивная встреча, я подчеркнул, что невероятное процветание ждет Северную Корею, когда все будет урегулировано", - заявил Трамп. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

При этом он назвал КНДР страной с огромным потенциалом и подтвердил "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.