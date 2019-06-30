Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T12:19Z
https://ria.ru/20190630/1556056898.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/11/1556001108_0:282:2898:1912_1036x0_80_0_0_d2eccb00d70433f125bcec4f3b977269.jpg
РИА Новости

Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном продуктивной

Вчера, 12:19
472
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими в Южной Корее, назвал новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "очень продуктивной".
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 11:43
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
"У нас была очень продуктивная встреча, я подчеркнул, что невероятное процветание ждет Северную Корею, когда все будет урегулировано", - заявил Трамп. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.
При этом он назвал КНДР страной с огромным потенциалом и подтвердил "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.
Предыдущие две встречи лидеров США и КНДР состоялись в Сингапуре и Ханое.
100002
Обсудить 0
Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время встречи на южной стороне военной демаркационной линии, которая разделяет Северную и Южную Корею. 30 июня 2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил переговоры с президентом США
РИА
Новости
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Трамп выразил надежду на отмену санкций против КНДР
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил о создании специальных групп переговорщиков с КНДР
Лента
новостей
Олег Морозов
Трамп намерен добиться прорыва на корейском направлении, считают в Совфеде
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
Рукопожатие на линии раскола: главы США и КНДР провели историческую встречу
Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал переговоры Трампа и Ким Чен Ына
Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
Стефани Гришэм
Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Приангарье более 600 человек обратились за медпомощью после наводнения
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимает руку президенту США Дональду Трампу к северу от военной демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею в Демилитаризованной зоне. 30 июня 2019
Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
В аэропорту Анадыря Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
11:15Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол
11:15Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США
11:15Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке
11:13Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
Лента новостейМолния