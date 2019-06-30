В Приангарье более 600 человек обратились за медпомощью после наводнения

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Свыше 600 человек из зоны паводков в Иркутской области обратились за медпомощью, госпитализировано 136 человек, сообщается на Свыше 600 человек из зоны паводков в Иркутской области обратились за медпомощью, госпитализировано 136 человек, сообщается на сайте регионального правительства.

"По данным на 08:00 (03:00 мск) , в районах Иркутской области, пострадавших от дождевых паводков, за медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основном люди обращаются из-за переохлаждения, обострения хронических заболеваний, бытовых травм и стресса. Уже госпитализировано 136 человек, из них 19 детей. В состоянии средней степени тяжести находятся 12 взрослых.

Добавляется, что в зоне ЧС работают четыре бригады Иркутского областного центра медицины катастроф, 15 бригад "скорой" помощи, 16 единиц санитарного автотранспорта и четыре санитарных вертолета.

Кроме того, на территориях ведется вакцинация от гепатита А, уже привито почти 600 человек. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пострадавших районах стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", говорится в тексте.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.