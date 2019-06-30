В Сирию за сутки вернулись почти полторы тысячи беженцев

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 1,5 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 494 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 379 человек (женщин – 114, детей – 194), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 115 человек (женщин – 335, детей – 569)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось 20 граждан Сирии.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,9 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.