Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"

КУБИНКА (Московская область), 30 июн – РИА Новости. Около 800 тысяч человек посетили Международный военно-технический форум "Армия-2019" за пять дней работы, сообщил в воскресенье начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

"За пять дней работы форума общее количество гостей и участников достигло 798 тысяч человек", - сказал генерал-майор во время брифинга.

В регионах объекты форума, развернутые в 35 городах и 26 субъектах РФ, посетили 239 тысяч человек.

Гончаров уточнил, что в пятый день делегации 16 стран продолжали работу, в том числе представители Шри-Ланки, Индии, Китая, Пакистана, Таиланда, Азербайджана и других государств. С иностранными делегациями провели 98 двусторонних встреч и переговоров, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

По словам Гончарова, всего в деловой программе приняли участие 11,6 тысячи человек. "Общее количество участников деловой программы составило 11 тысяч 598 человек, из них более 2,5 тысячи - специалисты высшей квалификации", - сказал он.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.