Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T10:42Z
https://ria.ru/20190630/1556055555.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155597/75/1555977516_0:0:3174:1786_1036x0_80_0_0_7493c9152f11debc651c83fa25a53074.jpg
РИА Новости

Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"

10:42
146
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбразцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Образцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Образцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
КУБИНКА (Московская область), 30 июн – РИА Новости. Около 800 тысяч человек посетили Международный военно-технический форум "Армия-2019" за пять дней работы, сообщил в воскресенье начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
"За пять дней работы форума общее количество гостей и участников достигло 798 тысяч человек", - сказал генерал-майор во время брифинга.
На стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
09:20
На форуме "Армия-2019" число научных мероприятий увеличилось в два раза
В регионах объекты форума, развернутые в 35 городах и 26 субъектах РФ, посетили 239 тысяч человек.
Гончаров уточнил, что в пятый день делегации 16 стран продолжали работу, в том числе представители Шри-Ланки, Индии, Китая, Пакистана, Таиланда, Азербайджана и других государств. С иностранными делегациями провели 98 двусторонних встреч и переговоров, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.
По словам Гончарова, всего в деловой программе приняли участие 11,6 тысячи человек. "Общее количество участников деловой программы составило 11 тысяч 598 человек, из них более 2,5 тысячи - специалисты высшей квалификации", - сказал он.
Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
410000
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"Московская областьОбщество
Рекомендуем
Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
РИА
Новости
В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
Лента
новостей
Мальта
Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея. 30 июня 2019
Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
Заседание суда по делу Сергея Цеповяза
Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Сеуле. 30 июня 2019
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове
На стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На форуме "Армия-2019" число научных мероприятий увеличилось в два раза
На Аляске самолет врезался в гору
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:32В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков
Лента новостейМолния