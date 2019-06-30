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РИА Новости

Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей

09:54
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе, показал телеканал Fox News.
На встрече в "Доме свободы" к югу от демаркационной линии Ким Чен Ын назвал решение Трампа нанести символический визит в КНДР, переступив демаркационную линию, "смелым и решительным действием".
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В свою очередь, Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он пришел.
"Я хочу поблагодарить его. Если бы после того, как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете", - заявил Трамп.
Он назвал встречу с Ким Чен Ыном, уже третью по счету, "исторической".
На встрече присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, зять и советник Трампа Джаред Кушнер и дочь и советник президента США Иванка Трамп.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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