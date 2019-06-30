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РИА Новости

Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:47
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 28 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 26 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 130 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 284 единицы", - добавили в ведомстве.
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