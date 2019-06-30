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РИА Новости

В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков

09:32
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР.
"Тельмановский район, село Красный Октябрь - пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара уничтожено два грузовых автомобиля КамАЗ", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, еще два пожара произошло в Горловке, сгорели два дома.
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