В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР.

"Тельмановский район, село Красный Октябрь - пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара уничтожено два грузовых автомобиля КамАЗ", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.