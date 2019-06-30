На форуме "Армия-2019" число научных мероприятий увеличилось в два раза

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество научно-деловых мероприятий по сравнению с 2015 годом увеличилось в два раза и в этом году достигло рекордного значения в 173 мероприятия, рассказал председатель военно-научного комитета — заместитель начальника генерального штаба вооружённых cил РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев в подведении итогов работы в рамках мероприятий научно-деловой программы форума "Армия-2019".

"Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги. Хотелось бы отметить, что количество мероприятий по сравнению с 2015 годом увеличилось в 2 раза и в этом году достигло своего рекордного значения в 173 мероприятия. Что наглядно свидетельствует о возрастающем интересе к широкому научному обсуждению вопросов национальной безопасности и обороны", - приводятся его слова.

Также Макушев объяснил, что темы, затронутые в ходе программы, обусловлены проблемами, которые стоят перед вооруженными силами, а также перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что проведено 113 круглых столов, 19 конференций, 23 брифинга и 18 межведомственных заседаний.

Кроме того, он отметил, что в 2019 году в научно-деловой программе форума приняли участие 2,5 тысячи докторов и кандидатов наук. В этом году организаторами научно-деловой программы форума стали 63 органа военного управления, совместно с высшими учебными заведениями и подведомственными организациями, а также 36 организаций неподведомственных министерству обороны.

По данным сообщения, модераторами мероприятий стали заместители министра обороны, руководители органов военного управления, а также представители научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны РФ, общественные деятели, ученые и генеральные конструкторы. Также в этом году изменилась тематика научной программы. Важное место в обсуждениях заняли вопросы обеспечения кибербезопасности, информационного противоборства, развития и применения робототехнических комплексов, а также создание искусственного интеллекта, говорится в сообщении.