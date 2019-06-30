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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:19
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве в воскресенье, воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и по области - переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, 19-21 (градусов) в столице, 16-21 - по области", - сказал он.
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Метеоролог также добавил, что ветер будет западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление пока остается ниже нормы - 741 миллиметр ртутного столба.
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МоскваОбщество
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