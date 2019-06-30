Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве в воскресенье, воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве и по области - переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, 19-21 (градусов) в столице, 16-21 - по области", - сказал он.

Метеоролог также добавил, что ветер будет западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.