Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T08:48Z
https://ria.ru/20190630/1556054430.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели территорию КНДР с наблюдательного пункта

08:48
480
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне, свидетельствует трансляция телеканала YTN.
Трамп поднялся на смотровую площадку в сопровождении южнокорейского коллеги, где военный США объяснил ему, что он видит, показывая в сторону северокорейской территории.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
07:35
Трамп заявил, что давно планировал встретиться с Ким Чен Ыном
"Ситуация была очень опасной, после нашего саммита (с Ким Чен Ыном) опасность ушла", - так прокомментировал Трамп нынешние переговоры с КНДР, стоя на смотровой площадке.
После наблюдательного пункта Трамп отправится в пункт переговоров Пханмунджом, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
000000
Обсудить 0
Южная КореяКНДРМун Чжэ ИнДональд ТрампВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове
РИА
Новости
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Сеуле. 30 июня 2019
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
Лента
новостей
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
Трамп вылетел в демилитаризованную зону Корейского полуострова
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы. 8 января 2018
Американский эсминец вошел в Черное море
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что давно планировал встретиться с Ким Чен Ыном
Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи. Архивное фото
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном
В Гагаузии начались выборы главы автономии
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном заканчивается
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
Мун Чжэ Ин: лидеры США и КНДР впервые встретятся в демилитаризованной зоне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США
11:05Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния