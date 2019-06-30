Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели территорию КНДР с наблюдательного пункта

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне, свидетельствует трансляция телеканала Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне, свидетельствует трансляция телеканала YTN

Трамп поднялся на смотровую площадку в сопровождении южнокорейского коллеги, где военный США объяснил ему, что он видит, показывая в сторону северокорейской территории.

"Ситуация была очень опасной, после нашего саммита (с Ким Чен Ыном) опасность ушла", - так прокомментировал Трамп нынешние переговоры с КНДР, стоя на смотровой площадке.