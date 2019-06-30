Трамп заявил, что давно планировал встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, чтобы "просто пожать руки и поприветствовать друг друга".

"Это то, что я планировал давно, но идея пришла вчера, - просто пожать руки и поприветствовать друг друга, потому что мы не виделись со Вьетнама", - сказал он в воскресенье журналистам в Южной Корее, где президент США находится с визитом. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал Fox News

Трамп добавил, что "никуда не торопится" в переговорах с лидером КНДР.