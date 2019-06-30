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РИА Новости

Трамп заявил, что давно планировал встретиться с Ким Чен Ыном

07:35
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© REUTERS / Pool/Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Pool/Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, чтобы "просто пожать руки и поприветствовать друг друга".
"Это то, что я планировал давно, но идея пришла вчера, - просто пожать руки и поприветствовать друг друга, потому что мы не виделись со Вьетнама", - сказал он в воскресенье журналистам в Южной Корее, где президент США находится с визитом. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал Fox News.
Трамп добавил, что "никуда не торопится" в переговорах с лидером КНДР.
"Если торопиться, будут проблемы", - сказал он.
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