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РИА Новости

Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном заканчивается

06:52
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к краткой встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, идут последние приготовления.
На переговорах в Сеуле с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином американский лидер заявил: "Мне сказали, что Ким Чен Ын хочет встретиться, и, кажется, сейчас заканчиваются приготовления к очень краткой встрече на границе в ДМЗ".
Накануне Трамп прилетел в Сеул с саммита G20 в Осаке. Его делегацию покинул спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, который, предположительно, готовит на воскресенье блиц-встречу лидеров двух стран.
Утром в субботу в Осаке Трамп написал в Twitter, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. По некоторым сообщениям, КНДР сочла эту идею интересной, но пока неизвестно, состоится такая встреча или нет.
Ранее состоялись две встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре и Ханое.
Зона ДМЗ в районе №-его тоннеля
21 августа 2015, 10:26Туризм
Демилитаризованная зона: от Кореи до КореиУже более 60 лет обе Кореи существуют в состоянии временного перемирия. Страны разделяет граница и ДМЗ, которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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