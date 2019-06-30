Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил в воскресенье на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что вместе с ним отправляется в демилитаризованную зону между двумя корейскими государствами и надеется на встречу там американского лидера и руководителя КНДР Ким Чен Ына.
"Я тоже буду сопровождать Вас сегодня (в ДМЗ)", - сказал Мун Чжэ Ин.
Начало переговоров транслировалось в прямом эфире южнокорейского телевидения.
Трамп и Мун Чжэ Ин не исключили возможности встречи американского лидера на военно-демаркационной линии с Ким Чен Ыном.
21 августа 2015, 10:26ТуризмДемилитаризованная зона: от Кореи до КореиУже более 60 лет обе Кореи существуют в состоянии временного перемирия. Страны разделяет граница и ДМЗ, которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова.
"Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмет руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет огромным историческим событием", - сказал Мун Чжэ Ин.
По его словам, это рукопожатие станет очень большим краеугольным камнем для продвижения процесса денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.
"Я желаю большого прогресса и плодотворности на переговорах президента Трампа и председателя Ким Чен Ына", - сказал Мун Чжэ Ин.
Ожидается, что Трамп посетит демилитаризованную зону в Корее после полудня по местному времени перед завершением нынешнего визита в Южную Корею, куда он прибыл накануне с саммита G20 в Осаке.
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В прошлом году на военно-демаркационной линии в пункте переговоров Пханмунджом состоялась встреча Мун Чже Ина и Ким Чен Ына. В Пханмунджоме военно-демаркационная линия обозначена символическим бетонным барьером высотой в несколько сантиметров, который легко перешагнуть.
Если Ким Чен Ын приедет туда приветствовать Трампа, это будет уже третья встреча лидеров двух стран после их переговоров в Сингапуре и Ханое.