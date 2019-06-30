Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил в воскресенье на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что вместе с ним отправляется в демилитаризованную зону между двумя корейскими государствами и надеется на встречу там американского лидера и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

"Я тоже буду сопровождать Вас сегодня (в ДМЗ)", - сказал Мун Чжэ Ин.

Начало переговоров транслировалось в прямом эфире южнокорейского телевидения.

Трамп и Мун Чжэ Ин не исключили возможности встречи американского лидера на военно-демаркационной линии с Ким Чен Ыном.

"Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмет руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет огромным историческим событием", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, это рукопожатие станет очень большим краеугольным камнем для продвижения процесса денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

"Я желаю большого прогресса и плодотворности на переговорах президента Трампа и председателя Ким Чен Ына", - сказал Мун Чжэ Ин.

Ожидается, что Трамп посетит демилитаризованную зону в Корее после полудня по местному времени перед завершением нынешнего визита в Южную Корею, куда он прибыл накануне с саммита G20 в Осаке.

В прошлом году на военно-демаркационной линии в пункте переговоров Пханмунджом состоялась встреча Мун Чже Ина и Ким Чен Ына. В Пханмунджоме военно-демаркационная линия обозначена символическим бетонным барьером высотой в несколько сантиметров, который легко перешагнуть.