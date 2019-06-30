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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлиба

05:07
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ТАРТУС (Сирия), 30 июн - РИА Новости. Представители Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлибской зоны деэскалации, размещенным в лагере близ Тартуса, сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Ладеев.
"В данный набор продуктов входят рис, сахар, консервы, чай. Люди очень рады, что мы приехали. Они получают гуманитарную помощь только от нас и от сирийского правительства", - сказал он.
Ранее лагерь в пригороде Тартуса насчитывал тысячи беженцев, к сегодняшнему дню многие из них вернулись в свои дома. На данный момент здесь проживает порядка 20 семей, в каждой из них по 10-20 человек. Из-за жары в лагере возникла проблема - нужна медицинская помощь и профилактика. В следующий раз власти Сирии во время гуманитарной акции планируют привезти мобильный госпиталь.
"Это единственный лагерь беженцев в провинции Тартус. Раньше было несколько, но ситуация стабилизируется, люди возвращаются в свои дома. Когда это смогут сделать эти беженцы, говорить пока рано - обстановка в Идлибе напряженная. С нашей стороны они будут получать всю необходимую помощь столько времени, сколько потребуется", - говорит представитель администрации провинции Тартус Африя Ахмад.
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В лагере созданы необходимые для проживания условия. Есть некое подобие центрального водопровода - вода из больших емкостей по шлангам поступает в палатки. Оборудованы кухни, на которых люди могут готовить пищу. В некоторых палатках появились телевизоры.
"Мы бежали еще в начале войны, наше село захватили боевики. Не знаю, что сейчас с нашим домом. Мы скитались по разным местам, уже выросли внуки. Пусть хотя бы они живут в мире и не вспоминают, что такое смерть и разрушения", - рассказала беженка Димат Рахиб.
В лагере беженцев основательно подготовились к приезду российских военных. Старейшина Мухаммед аль-Жаши составил списки из тех, кто должен получить гуманитарную помощь, проверил их документы.
"Я сам готов отправиться на фронт, но возраст и здоровье не позволяют. В этом центре меня выбрали старшим. Я слежу за порядком, занимаюсь бытовыми делами. Живем дружно и надеемся на скорое возвращение домой", - говорит он.
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Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена боевиками из запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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