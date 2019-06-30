На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число спасателей увеличено для тушения пожара в двухэтажном доме в центре Москвы, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Ранее сообщалось, что двухэтажное здание горит в 1-й Неопалимовском переулке. Площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 60 человек личного состава.
"На месте работают 28 единиц техники и 103 человека личного состава", - говорится в сообщении.
Сообщается, что площадь пожара на 02.00 составляет около 150 квадратных метров.
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