Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T02:31Z
https://ria.ru/20190630/1556052912.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152494/68/1524946861_0:160:3000:1848_1036x0_80_0_0_4dd7541980e22e149b5ee85b8020e1ce.jpg
РИА Новости

СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией

02:31
314
© AP PhotoИракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака. 15 июля 2018 года
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака. 15 июля 2018 года
© AP Photo
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали при столкновениях с полицией в иракском городе Басра, где прошли акции протеста с требованием улучшения качества предоставляемых услуг, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
Согласно информации телеканала, полиция разогнала демонстрантов в центре города с использованием слезоточивого газа, состоялись задержания протестующих.
"Несколько демонстрантов пострадали сегодня (в субботу - ред.) на улице аль-Ватан в Басре при попытке направиться к дому отдыха губернатора города Басра (Асаада аль-Идани - ред.)", - цитирует телеканал источник.
Силы безопасности помешали протестующим приблизиться к дому губернатора, сообщает телеканал.
Ситуация в Ираке. Архивное фото
4 октября 2018, 23:11
Посол ЕС в Ираке отравился питьевой водой
Басра - крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране.
В первой половине сентября 2018 года в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.
Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Были погибшие и раненые в ходе беспорядков.
Флаг США. Архивное фото
29 сентября 2018, 00:09
В Госдепе назвали причину закрытия консульства США в Басре
301010
Обсудить 0
ИракБасра (город)В мире
Рекомендуем
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье
РИА
Новости
На Аляске самолет врезался в гору
Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
Международный аэропорт Дасин в Пекине. Архивное фото
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
Лента
новостей
Флаг Республики Корея. Архивное фото
КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане
В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
АЗС. Архивное фото
В России завершается действие соглашений о стабилизации рынка топлива
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Архивное фото
Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлиба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Лента новостейМолния