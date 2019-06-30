СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали при столкновениях с полицией в иракском городе Басра, где прошли акции протеста с требованием улучшения качества предоставляемых услуг, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
Согласно информации телеканала, полиция разогнала демонстрантов в центре города с использованием слезоточивого газа, состоялись задержания протестующих.
"Несколько демонстрантов пострадали сегодня (в субботу - ред.) на улице аль-Ватан в Басре при попытке направиться к дому отдыха губернатора города Басра (Асаада аль-Идани - ред.)", - цитирует телеканал источник.
Силы безопасности помешали протестующим приблизиться к дому губернатора, сообщает телеканал.
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Басра - крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране.
В первой половине сентября 2018 года в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.
Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Были погибшие и раненые в ходе беспорядков.
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