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РИА Новости

Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

00:45
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© AP Photo / Hani MohammedЙеменские хуситы. Архивное фото
Йеменские хуситы. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.
"Воздушная атака на международный аэропорт Абха привела к выходу из строя аэронавигации", - цитирует телеканал официального представителя военных.
В субботу телеканал сообщил об атаке мятежников на другой саудовский аэропорт - Джизан, также с помощью беспилотника, а также о том, что это якобы привело к нарушению работы воздушной гавани. Саудовское агентство SPA со ссылкой на официального представителя арабской коалиции Турки аль-Малики передало, что коалиция сбила беспилотник, запущенный хуситами в направлении аэропорта Джизан, и ему не удалось достичь ни одной из целей.
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В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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