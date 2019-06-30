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РИА Новости
Культура

Мелисса Маккарти сыграет ведьму в "Русалочке"

09:30
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© AP Photo / Invision/Danny Moloshok/ Walt Disney Pictures (1989 )Мелисса Маккарти может сыграть Урсулу в "Русалочке"
Мелисса Маккарти может сыграть Урсулу в Русалочке
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok/ Walt Disney Pictures (1989 )
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Мелисса Маккарти, известная по фильмам "Копы в юбке" и "Охотники за привидениями", ведет переговоры о роли морской ведьмы в фильме "Русалочка", сообщает Hollywood Reporter.
"Русалочка" - очередной римейк студии Disney по ставшим уже классикой мультфильмам. В мае вышел в прокат "Алладин", 19 июля на экранах появится "Король Лев".
Окончательное решение еще не принято, но Мелисса уже ведет переговоры с создателями фильма. Режиссером и продюсером "Русалочки" станет Роб Маршалл, известный по фильмам "Чикаго" и "Мэри Поппинс возвращается".
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