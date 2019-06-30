Мелисса Маккарти сыграет ведьму в "Русалочке"

"Русалочка" - очередной римейк студии Disney по ставшим уже классикой мультфильмам. В мае вышел в прокат "Алладин", 19 июля на экранах появится "Король Лев".

Окончательное решение еще не принято, но Мелисса уже ведет переговоры с создателями фильма. Режиссером и продюсером "Русалочки" станет Роб Маршалл, известный по фильмам "Чикаго" и "Мэри Поппинс возвращается".