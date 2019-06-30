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РИА Новости

Самые невероятные инфекции, которые туристы привозят из экзотических стран

08:00
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© Depositphotos / IgorVetushkoТурист в тропическом лесу
Турист в тропическом лесу
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ежегодно в течение двух десятков лет один из жителей Москвы ездит в Боливию ловить бабочек для коллекции. Живет в тропиках по месяцу, принимает всевозможные меры предосторожности, пользуется средствами от москитов, регулярно осматривается у паразитологов, ничем экзотическим не болел. Обычные же туристы, как правило, едут в жаркие страны неподготовленными, пренебрегают элементарными правилами профилактики. Как не привезти заразу из путешествия и что делать, если это все-таки случилось, — в материале РИА Новости.

Блоха кусает за ногу

Две недели в Бразилии пролетели для Н. незаметно. Вот только беспокоило красное пятно на левой ступне, которое росло и зудело.
Вернувшись домой, Н. отправился к паразитологу. Рану вскрыли стерильной иглой и вытащили оттуда черную массу. Исследование под микроскопом показало, что в ней содержится 58 яиц песчаной блохи, предположительно, вида Tunga trimamillata или Tunga penetrans, главным образом обитающей в Южной Америке.
Микроскопические песчаные блохи живут в почве, земляном полу. Их самки незаметно проникают под кожу, быстро растут и начинают откладывать яйца. Участок, где сидит кровосос, набухает, воспаляется.
Среди местного населения в Южной Америке и Африке, особенно бедного, процент инфицирования очень высокий. Из-за постоянного воспаления ноги и руки деформируются. Болезнь может привести к сепсису и вторичным инфекциям.
Туристы, как правило, легко отделываются одной-двумя ранками, которые при своевременном обращении к врачу просто вычищаются хирургически. Проблема в том, что не всегда инфекцию сразу распознают, ведь тунгиоз в Европе относится к числу забытых тропических болезней.
CC BY 2.0 / Gilberto M Palma / Ovos de Tunga penetransЛичинки песчаной блохи рода Tunga, отложенные под кожей человека
Песчаные блохи Tunga, проникающие под кожу человека
CC BY 2.0 / Gilberto M Palma / Ovos de Tunga penetrans
Личинки песчаной блохи рода Tunga, отложенные под кожей человека

Нематоды из Таиланда

Несколько друзей отдыхали в Таиланде, в Пхукете. Каждый день С. приходила на пляж и покупала очищенные фрукты с лотка. По возвращении домой у нее поднялась температура, на теле выступила красная сыпь, заболел живот.
Врачи заподозрили инфекцию, но лечение не принесло результатов, и девушка обратилась к паразитологам. Целенаправленный анализ выявил личинки Strongyloides stercoralis (угрицы кишечной) — круглых червей-паразитов, распространенных в жарких странах.
Впервые их обнаружили в XIX веке у французских солдат, вернувшихся из Индокитая. В Европе с угрицами сталкивались редко — в случаях, если кто-то несколько лет пробыл в тропиках. Набирающий популярность экзотический туризм заставил вспомнить о стронгилоидозе. Заразиться им можно и через нетрадиционный секс с местными жителями.
Для Европы заболевание считается редким. Между тем специалисты подсчитали, что в мире от стронгилоидоза страдают около тридцати миллионов человек, а то и все сто. Выяснилось, что паразит встречается не только в тропиках и субтропиках, но и в умеренном поясе, например в Тамбовской и Московской областях России.
Стронгилоидоз сложно диагностировать, особенно хронический, когда нет клинических проявлений. В таких случаях болезнь начинают лечить через несколько лет после заражения. Дело осложняется тем, что лекарства в России не зарегистрированы, их приходится заказывать за границей.
© Фото : James LokТропический червь-паразит Strongyloides stercoralis уникален тем, что весь жизненный цикл проводит внутри тела хозяина. В итоге человек постоянно самозаражается
Тропический червь-паразит Strongyloides stercoralis
© Фото : James Lok
Тропический червь-паразит Strongyloides stercoralis уникален тем, что весь жизненный цикл проводит внутри тела хозяина. В итоге человек постоянно самозаражается

Укус москита, зараженного протистами

Каждый год в мире врачи выявляют полтора миллиона новых случаев лейшманиоза — болезни, которую вызывают простейшие одноклеточные паразиты. Их переносят москиты-флеботомусы. Очаги инфекции находятся в жарких регионах Старого и Нового Света. Европеец может заразиться, путешествуя или работая в тропиках.
Один из таких случаев описали московские медики. К ним обратилась женщина, которая сопровождала мужа в длительной поездке по странам Южной Америки — Перу, Эквадору, Боливии, Аргентине, месяц супруги провели в бассейне Амазонки. По возвращении домой путешественница заметила красный бугорок на плече. Только через пять месяцев она обратилась к врачам. За это время бугорок уже превратился в фурункул, а пациентка начиталась заметок в интернете, и ей потребовалась помощь психиатра.
Проведенный в Великобритании анализ выявил у нее заражение видом Leishmania Viannia, который не приводит к тяжелым последствиям. Помогли повязки с перуанским бальзамом — народным средством индейцев, добываемым из смолы бальзамного дерева.
© Фото : James GathanyМоскит флеботомус — переносчик простейшего паразита лейшмании, способного инфицировать кожу животных и людей
Москит флеботомус — переносчик простейшего паразита лейшмании
© Фото : James Gathany
Москит флеботомус — переносчик простейшего паразита лейшмании, способного инфицировать кожу животных и людей
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БоливияРИА Наука
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