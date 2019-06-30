Самые невероятные инфекции, которые туристы привозят из экзотических стран

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ежегодно в течение двух десятков лет один из жителей Москвы ездит в Боливию ловить бабочек для коллекции. Живет в тропиках по месяцу, принимает всевозможные меры предосторожности, пользуется средствами от москитов, регулярно осматривается у паразитологов, ничем экзотическим не болел. Обычные же туристы, как правило, едут в жаркие страны неподготовленными, пренебрегают элементарными правилами профилактики. Как не привезти заразу из путешествия и что делать, если это все-таки случилось, — в материале РИА Новости.

Блоха кусает за ногу

Две недели в Бразилии пролетели для Н. незаметно. Вот только беспокоило красное пятно на левой ступне, которое росло и зудело.

Вернувшись домой, Н. отправился к паразитологу. Рану вскрыли стерильной иглой и вытащили оттуда черную массу. Исследование под микроскопом показало , что в ней содержится 58 яиц песчаной блохи, предположительно, вида Tunga trimamillata или Tunga penetrans, главным образом обитающей в Южной Америке.

Микроскопические песчаные блохи живут в почве, земляном полу. Их самки незаметно проникают под кожу, быстро растут и начинают откладывать яйца. Участок, где сидит кровосос, набухает, воспаляется.

Среди местного населения в Южной Америке и Африке, особенно бедного, процент инфицирования очень высокий. Из-за постоянного воспаления ноги и руки деформируются. Болезнь может привести к сепсису и вторичным инфекциям.

Туристы, как правило, легко отделываются одной-двумя ранками, которые при своевременном обращении к врачу просто вычищаются хирургически. Проблема в том, что не всегда инфекцию сразу распознают, ведь тунгиоз в Европе относится к числу забытых тропических болезней.

Нематоды из Таиланда

Несколько друзей отдыхали в Таиланде, в Пхукете. Каждый день С. приходила на пляж и покупала очищенные фрукты с лотка. По возвращении домой у нее поднялась температура, на теле выступила красная сыпь, заболел живот.

Врачи заподозрили инфекцию, но лечение не принесло результатов, и девушка обратилась к паразитологам. Целенаправленный анализ выявил личинки Strongyloides stercoralis (угрицы кишечной) — круглых червей-паразитов, распространенных в жарких странах.

Впервые их обнаружили в XIX веке у французских солдат, вернувшихся из Индокитая. В Европе с угрицами сталкивались редко — в случаях, если кто-то несколько лет пробыл в тропиках. Набирающий популярность экзотический туризм заставил вспомнить о стронгилоидозе. Заразиться им можно и через нетрадиционный секс с местными жителями.

Для Европы заболевание считается редким. Между тем специалисты подсчитали , что в мире от стронгилоидоза страдают около тридцати миллионов человек, а то и все сто. Выяснилось, что паразит встречается не только в тропиках и субтропиках, но и в умеренном поясе, например в Тамбовской и Московской областях России.

Стронгилоидоз сложно диагностировать, особенно хронический, когда нет клинических проявлений. В таких случаях болезнь начинают лечить через несколько лет после заражения. Дело осложняется тем, что лекарства в России не зарегистрированы, их приходится заказывать за границей.

© Фото : James Lok Тропический червь-паразит Strongyloides stercoralis уникален тем, что весь жизненный цикл проводит внутри тела хозяина. В итоге человек постоянно самозаражается © Фото : James Lok Тропический червь-паразит Strongyloides stercoralis уникален тем, что весь жизненный цикл проводит внутри тела хозяина. В итоге человек постоянно самозаражается

Укус москита, зараженного протистами

Каждый год в мире врачи выявляют полтора миллиона новых случаев лейшманиоза — болезни, которую вызывают простейшие одноклеточные паразиты. Их переносят москиты-флеботомусы. Очаги инфекции находятся в жарких регионах Старого и Нового Света. Европеец может заразиться, путешествуя или работая в тропиках.

Один из таких случаев описали московские медики. К ним обратилась женщина, которая сопровождала мужа в длительной поездке по странам Южной Америки — Перу, Эквадору, Боливии, Аргентине, месяц супруги провели в бассейне Амазонки. По возвращении домой путешественница заметила красный бугорок на плече. Только через пять месяцев она обратилась к врачам. За это время бугорок уже превратился в фурункул, а пациентка начиталась заметок в интернете, и ей потребовалась помощь психиатра.

Проведенный в Великобритании анализ выявил у нее заражение видом Leishmania Viannia, который не приводит к тяжелым последствиям. Помогли повязки с перуанским бальзамом — народным средством индейцев, добываемым из смолы бальзамного дерева.