Растет число россиян, отдыхающих на курортах Турции

По данным министерства культуры и туризма Турции, второе и третье место по количеству прибытий заняли Германия – более 1,2 миллиона отдыхающих и Болгария – 983 тысячи гостей.

Всего за пять месяцев 2019 года Турцию посетило свыше 12 миллионов иностранных туристов, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.