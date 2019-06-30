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РИА Новости
Туризм

Растет число россиян, отдыхающих на курортах Турции

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне лидируют по числу иностранных туристов, посетивших Турцию в первые пять месяцев 2019 года. С января по май в страну въехало более 1,6 миллиона граждан России, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Anadolu.
По данным министерства культуры и туризма Турции, второе и третье место по количеству прибытий заняли Германия – более 1,2 миллиона отдыхающих и Болгария – 983 тысячи гостей.
Всего за пять месяцев 2019 года Турцию посетило свыше 12 миллионов иностранных туристов, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.
Наиболее популярные туристические регионы - Анталья, Стамбул и Мугла.
Турецкий курорт Фетхие
23 июня, 10:10
Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
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ТуризмТуризмтуристыМугла (провинция)Анталья (провинция)Новости - ТуризмГерманияТурцияСтамбулРоссияБолгария
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