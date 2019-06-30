Растет число россиян, отдыхающих на курортах Турции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне лидируют по числу иностранных туристов, посетивших Турцию в первые пять месяцев 2019 года. С января по май в страну въехало более 1,6 миллиона граждан России, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Anadolu.
По данным министерства культуры и туризма Турции, второе и третье место по количеству прибытий заняли Германия – более 1,2 миллиона отдыхающих и Болгария – 983 тысячи гостей.
Всего за пять месяцев 2019 года Турцию посетило свыше 12 миллионов иностранных туристов, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.
Наиболее популярные туристические регионы - Анталья, Стамбул и Мугла.