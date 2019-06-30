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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, июнь 2019 года

Вчера, 12:00
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее – космические открытия июня.
© Фото : Роскомос

Российский космонавт работает за бортом МКС.

Выход в открытый космос
1 из 15

Российский космонавт работает за бортом МКС.

© Фото : Роскомос
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" получила эффектное изображение северного полушария Юпитера.

Северное полушарие Юпитера
2 из 15

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" получила эффектное изображение северного полушария Юпитера.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, D. Crenshaw and O. Fox / An explosive galaxy (cropped a photo)

Телескоп "Хаббл" передал на Землю снимок "взрывоопасной" спиральной галактики NGC 4051, где в последнее время наблюдалось несколько вспышек сверхновых звезд.

Спиральная галактика NGC 4051 снятая телескопом Хаббл
3 из 15

Телескоп "Хаббл" передал на Землю снимок "взрывоопасной" спиральной галактики NGC 4051, где в последнее время наблюдалось несколько вспышек сверхновых звезд.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, D. Crenshaw and O. Fox / An explosive galaxy (cropped a photo)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международный экипаж МКС-58/59 вернулся на Землю после длительной космической экспедиции.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
4 из 15

Международный экипаж МКС-58/59 вернулся на Землю после длительной космической экспедиции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" недалеко от города Жезказган в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
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Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" недалеко от города Жезказган в Казахстане.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory

Спутники системы Starlink настолько яркие, что постоянно будут мешать научным наблюдениям, считают астрономы. На фото — группа галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов, светлые линии – спутники компании SpaceX.

Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
6 из 15

Спутники системы Starlink настолько яркие, что постоянно будут мешать научным наблюдениям, считают астрономы. На фото — группа галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов, светлые линии – спутники компании SpaceX.

© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
© NASA / JPL-Caltech

"Рука" модуля InSight, исследующего поверхность Марса.

Рука модуля InSight
7 из 15

"Рука" модуля InSight, исследующего поверхность Марса.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Кратер к юго-востоку от места посадки марсохода ExoMars 2020 на плато Оксия.

Кратер к юго-востоку от места посадки марсохода ExoMars 2020 в Oxia Palus
8 из 15

Кратер к юго-востоку от места посадки марсохода ExoMars 2020 на плато Оксия.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© REUTERS / NASA

Мощное извержение вулкана Райкоке, проснувшегося после почти векового затишья, погубило флору и фауну на одноименном острове центральных Курил.

Мощное извержение вулкана Райкоке на Курильских островах снятое с Международной космической станции
9 из 15

Мощное извержение вулкана Райкоке, проснувшегося после почти векового затишья, погубило флору и фауну на одноименном острове центральных Курил.

© REUTERS / NASA
© NASA/Christina H Koch

Полярное сияние с борта Международной космической станции.

Полярное сияние с борта Международной космической станции
10 из 15

Полярное сияние с борта Международной космической станции.

© NASA/Christina H Koch
© NASA, ESA and F. Bauer

Галактика неправильной формы IC 10 в созвездии Кассиопеи — ближайшая к нам со вспышкой звездообразования.

Неправильная галактика IC 10 в созвездии Кассиопея
11 из 15

Галактика неправильной формы IC 10 в созвездии Кассиопеи — ближайшая к нам со вспышкой звездообразования.

© NASA, ESA and F. Bauer
© NASA / Christina H Koch

Восход Венеры, снятый с Международной космической станции.

Венера на рассвете снятая с Международной космической станции
12 из 15

Восход Венеры, снятый с Международной космической станции.

© NASA / Christina H Koch
© NASA

Вид на полуостров Камчатка из космоса.

Полуостров Камчатка
13 из 15

Вид на полуостров Камчатка из космоса.

© NASA
CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heart

Карликовая галактика ESO 495-21, новые звезды возникают здесь с очень высокой скоростью.

Карликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
14 из 15

Карликовая галактика ESO 495-21, новые звезды возникают здесь с очень высокой скоростью.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heart
© NASA / Christina H Koch

Устья рек в северной части Мадагаскара, видимые из космоса.

Устья рек на севере Мадагаскара
15 из 15

Устья рек в северной части Мадагаскара, видимые из космоса.

© NASA / Christina H Koch
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