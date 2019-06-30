Космические новости в фотографиях, июнь 2019 года

Российский космонавт работает за бортом МКС.
Российский космонавт работает за бортом МКС.
Автоматическая межпланетная станция "Юнона" получила эффектное изображение северного полушария Юпитера.
Автоматическая межпланетная станция "Юнона" получила эффектное изображение северного полушария Юпитера.
Телескоп "Хаббл" передал на Землю снимок "взрывоопасной" спиральной галактики NGC 4051, где в последнее время наблюдалось несколько вспышек сверхновых звезд.
Телескоп "Хаббл" передал на Землю снимок "взрывоопасной" спиральной галактики NGC 4051, где в последнее время наблюдалось несколько вспышек сверхновых звезд.
Международный экипаж МКС-58/59 вернулся на Землю после длительной космической экспедиции.
Международный экипаж МКС-58/59 вернулся на Землю после длительной космической экспедиции.
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" недалеко от города Жезказган в Казахстане.
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" недалеко от города Жезказган в Казахстане.
Спутники системы Starlink настолько яркие, что постоянно будут мешать научным наблюдениям, считают астрономы. На фото — группа галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов, светлые линии – спутники компании SpaceX.
Спутники системы Starlink настолько яркие, что постоянно будут мешать научным наблюдениям, считают астрономы. На фото — группа галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов, светлые линии – спутники компании SpaceX.
"Рука" модуля InSight, исследующего поверхность Марса.
Кратер к юго-востоку от места посадки марсохода ExoMars 2020 на плато Оксия.
Кратер к юго-востоку от места посадки марсохода ExoMars 2020 на плато Оксия.
Мощное извержение вулкана Райкоке, проснувшегося после почти векового затишья, погубило флору и фауну на одноименном острове центральных Курил.
Мощное извержение вулкана Райкоке, проснувшегося после почти векового затишья, погубило флору и фауну на одноименном острове центральных Курил.
Полярное сияние с борта Международной космической станции.
Галактика неправильной формы IC 10 в созвездии Кассиопеи — ближайшая к нам со вспышкой звездообразования.
Галактика неправильной формы IC 10 в созвездии Кассиопеи — ближайшая к нам со вспышкой звездообразования.
Восход Венеры, снятый с Международной космической станции.
Карликовая галактика ESO 495-21, новые звезды возникают здесь с очень высокой скоростью.
Карликовая галактика ESO 495-21, новые звезды возникают здесь с очень высокой скоростью.
Устья рек в северной части Мадагаскара, видимые из космоса.