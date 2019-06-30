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1 июля: праздник в честь иконы Божией Матери "Боголюбская"

10:00
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Религиозные праздники 1 июля
Боголюбская икона Божией Матери
Эта икона – одна из древнейших чудотворных икон России, "национальной святыней" ее называют и православные верующие, и искусствоведы.
По преданию, в 1155 году князь Андрей Боголюбский, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, вез с собой чудотворный образ Божией Матери, названный потом Владимирской. В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с иконой, остановились и их не могли сдвинуть с места. Князь попросил священника отслужить молебен перед иконой, сам долго молился перед ней и увидел Богородицу со свитком в правой руке. Она повелела ему основать на этом месте монастырь. Благочестивый князь заложил на указанном месте каменую церковь в честь Рождества Богородицы, рядом с которой впоследствии образовалась обитель, и заказал искусным иконописцами образ Божией Матери, как он Ее видел – во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда храм была построен, образ установили в ней. Это – одна из древнейших икон, написанных на Руси.
Начиная с последней трети XVII века праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери стал всецерковным. Ее особо почитали в царской семье. Согласно "Летописи Боголюбского монастыря", в 1681 года обитель посетил царь Феодор Алексеевич, старший сводный брат будущего императора Петра I, приложивший к иконе свой наперсный крест – его прикрепили к ее окладу у правого плеча Богоматери. В 1682 году до праздника Боголюбской иконы были отложены похороны братьев царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I, убитых во время стрелецкого бунта. Потом над местом их погребения в московском Высокопетровском монастыре была построена церковь в честь Боголюбской иконы, в которой царь Петр поставил список чудотворной иконы из Боголюбского монастыря.
Однако всенародное почитание не спасло святыню от воздействия времени – в 1915 году русский византолог Никодим Кондаков впервые констатировал, что Боголюбская клонится, "к сожалению, к окончательному разрушению". Весь XX век икону реставрировали. В 1992 году отреставрированный образ был помещен в специальном "климатическом" киоте в собор Успенского Княгинина монастыря во Владимире, но в 2009 году после ухудшения ее состояния икона была передана на реставрацию во Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
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