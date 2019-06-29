Путин поручил ФАС и МВД контролировать цены на товары в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС и МВД проконтролировать цены на товары первой необходимости в пострадавшей от стихии Иркутской области, не дать спекулянтам наживаться на горе людей.

"Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с товарами первой необходимости. Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться федеральную антимонопольную службу, а если потребуется - и МВД", - сказал Путин на совещании в Иркутской области в субботу.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.