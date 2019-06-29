Путин поручил отправить детей из Иркутской области в летние лагеря

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

"Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря. В том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями. Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов, но я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только здесь рядом где-то, но и в целом по стране", - сказал Путин на совещании в Братске.

Он отметил, что в России много хороших мест для детского отдыха.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.