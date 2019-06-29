Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T22:08Z
https://ria.ru/20190629/1556051070.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/04/1556040460_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_c53e730afc7fe503f5899512d285e1f4.jpg
РИА Новости

Путин поручил наладить информирование жителей Иркутской области о помощи

Вчера, 22:08
214
© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области заявил о необходимости наладить информирование людей о том, где они могут получить помощь.
"Сразу обращаю внимание на необходимость оперативного решения следующих задач: первое - нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал он.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 12:43
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
500000
Обсудить 0
Владимир ПутинИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил иркутскому губернатору проконтролировать выплаты пострадавшим
Лента
новостей
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил начать оценку восстановительных работ в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил составить план по восстановлению жилья в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Занятия в иркутских школах должны начаться вовремя, заявил Путин
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил ФАС и МВД контролировать цены на товары в Иркутской области
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис
Президент Кипра получил перелом бедра
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Иркутский губернатор сообщил о решении проблем с водой и продуктами
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области создали запас средств для дезинфекции после подтоплений
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области за период ЧС госпитализировали 112 человек
В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ*
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
23:55Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся в воскресенье
Лента новостейМолния