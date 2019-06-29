Путин поручил наладить информирование жителей Иркутской области о помощи

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области заявил о необходимости наладить информирование людей о том, где они могут получить помощь.

"Сразу обращаю внимание на необходимость оперативного решения следующих задач: первое - нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал он.