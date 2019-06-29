В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи выясняют причины смерти подростка, найденного мертвым в съемном доме в Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.

"По данному факту следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Врадий.