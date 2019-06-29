На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление префектуры.

Отмечается, что это первый официально подтвержденный случай смерти в связи с аномальной жарой во Франции.

"На сегодняшний день в Воклюзе зафиксирована смерть человека, который скончался из-за сильной жары. Это велосипедист, который интенсивно занимался спортом, а именно велоспортом в горах… Из-за недомогания он был в срочном порядке доставлен в больничный центр Авиньона, где скончался", - цитирует издание заявление префектуры.

Префектура затем уточнила, что с пятницы было госпитализировано шесть человек с признаками гипертермии, то есть повышения температуры тела. Один из них сейчас в критическом состоянии, еще один - велосипедист - скончался.