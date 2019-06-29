Сирийский город эль-Кахтания остался без электричества из-за пожаров

"Город эль-Кахтания и его окрестности лишились электроснабжения после того, как пожары уничтожили деревянные столбы ЛЭП в деревнях аль-Ваера и Абу-Гадир", - передает радиостанция.

Температура на северо-востоке Сирии держится возле отметки в 40 градусов, на следующей неделе ожидается повышение до 43 градусов. Пожары здесь бушуют уже с мая, сирийские СМИ неоднократно сообщали, что это следствие поджогов полей с пшеницей, устраиваемых бойцами "Сирийских демократических сил", не признаваемых Дамаском.