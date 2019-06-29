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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский город эль-Кахтания остался без электричества из-за пожаров

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛЭП в Сирии
ЛЭП в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛЭП в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 29 июн – РИА Новости. Сирийский город эль-Кахтания и окрестные деревни на северо-востоке страны остались в субботу без электричества из-за бушующих в регионе пожаров, передает радиостанция Sham FM.
"Город эль-Кахтания и его окрестности лишились электроснабжения после того, как пожары уничтожили деревянные столбы ЛЭП в деревнях аль-Ваера и Абу-Гадир", - передает радиостанция.
Температура на северо-востоке Сирии держится возле отметки в 40 градусов, на следующей неделе ожидается повышение до 43 градусов. Пожары здесь бушуют уже с мая, сирийские СМИ неоднократно сообщали, что это следствие поджогов полей с пшеницей, устраиваемых бойцами "Сирийских демократических сил", не признаваемых Дамаском.
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