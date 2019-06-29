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РИА Новости

Кучерена прокомментировал сообщения о подделке подписей по выборам в МГД

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кучерена
Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. При выявлении фактов подтасовок и несоответствии действительности сообщений оппозиционеров о "рисованных подписях" в поддержку некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы следствие определит, будет ли дело рассматриваться в рамках КоАП или УК, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.
Накануне глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Упомянутые среди прочих Волковым кандидаты - актёр Андрей Соколов и представитель партии "Яблока" Сергей Митрохин - заявили РИА Новости, что отвергают эти обвинения.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 16:16
Мосгоризбирком не получал жалоб о подделке подписей
Пресс-служба ГУ МВД по Москве в субботу сообщила, что полиция задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка. В свою очередь Митрохин в субботу рассказал РИА Новости, что направил заявление в Следственный комитет РФ по ситуации вокруг сообщений о подделке подписей, проверку которой уже начала полиция.
"Если подтвердится, что это не соответствует действительности, то вопрос будет решаться либо в рамках гражданско-правовых отношений, либо в рамках кодекса об административных правонарушениях; если будет состав преступления, то вопрос будет рассматриваться через призму уголовно-правового деяния",- сказал Кучерена.
При этом он отметил, что квалификацию деянию должны давать правоохранительные органы.
Адвокат добавил, что без процессуальной проверки "сложно говорить о каких-то дальнейших действиях". "Нужно понимать, что там на самом деле произошло",- сказал он.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее сообщил РИА Новости, что в комиссии пока не получали официальных жалоб в связи с подделкой подписей за выдвижение кандидатов в Мосгордуму, но если такие обращения поступят, будет начата проверка.
Табличка на здании Московской городской думы
28 июня, 13:30
Мобильное приложение может появиться на выборах в Мосгордуму
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Анатолий КучеренаМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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