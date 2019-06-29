Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T18:16Z
https://ria.ru/20190629/1556047880.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Испании попытались взломать почты судей по делу каталонских сепаратистов

Вчера, 18:16
349
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Национальный центр разведки (CNI) Испании зафиксировал попытки хакеров взломать личные и рабочие аккаунты электронной почты судей, занимающихся делом каталонских сепаратистов, сообщает издание Confidencial.
По данным издания, атака носила массовый характер. Целью хакеров также стали письма четырех прокуроров, участвующих в рассмотрении дела.
Спецслужбы внедрили необходимые меры безопасности после обнаружения противоправных действий и ведут поиск виновных. Ответственность за хакерские атаки взял на себя коллектив Anonymous Catalonia, который ранее в Twitter сообщал о пробелах в безопасности аккаунтов правоохранителей.
В Верховном суде 12 февраля начались слушания по существу в отношении 12 обвиняемых, в том числе бывшего заместителя председателя женералитета Каталонии Ориола Жункераса, ряда бывших членов каталонского правительства, бывшего спикера парламента автономии Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.
Здание женералитета Каталонии
10 июня, 17:23
Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ
111002
Обсудить 0
КаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев
РИА
Новости
В США рэпера Slim 400 госпитализировали с множеством огнестрельных ранений
Реализация потенциала в торговле зависит от Вашингтона, заявил Орешкин
Трюдо обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с задержанными канадцами
Лента
новостей
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
Германия вернет Италии украденную картину голландского художника
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
СМИ сообщили о возможной подготовке встречи Трампа с Ким Чен Ыном
СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области создали запас средств для дезинфекции после подтоплений
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Повестка дня G20 требует обновления, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
Лента новостейМолния