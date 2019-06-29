В Испании попытались взломать почты судей по делу каталонских сепаратистов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Национальный центр разведки (CNI) Испании зафиксировал попытки хакеров взломать личные и рабочие аккаунты электронной почты судей, занимающихся делом каталонских сепаратистов, сообщает издание Национальный центр разведки (CNI) Испании зафиксировал попытки хакеров взломать личные и рабочие аккаунты электронной почты судей, занимающихся делом каталонских сепаратистов, сообщает издание Confidencial

По данным издания, атака носила массовый характер. Целью хакеров также стали письма четырех прокуроров, участвующих в рассмотрении дела.

Спецслужбы внедрили необходимые меры безопасности после обнаружения противоправных действий и ведут поиск виновных. Ответственность за хакерские атаки взял на себя коллектив Anonymous Catalonia, который ранее в Twitter сообщал о пробелах в безопасности аккаунтов правоохранителей.