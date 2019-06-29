Источник: "Победа" может не получить самолеты Boeing из-за проблем с визами

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может не получить самолеты Boeing, так как производитель перестал помогать сотрудникам лоукостера в получении американских виз, сообщил РИА Новости источник в "Победе".

"Победа" может не получить больше ни одного самолета Boeing, потому что авиастроитель перестал обеспечивать получение американских виз", - сказал собеседник агентства.

"Раньше Boeing помогал записать на собеседование в Москве инженеров и пилотов компании, которые должны были начать процедуру приемки нового самолета, минимум за полгода до поставки. С августа прошлого года десять самолетов приняли делегации российского лоукостер в Сиэтле - на заводе производителя", - добавил он.