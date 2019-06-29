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РИА Новости

Хуситы обвинили армию в обстреле здания ООН в Ходейде

Вчера, 18:03
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
КАИР, 29 июн - РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" обвинили йеменскую армию в артиллерийском обстреле здания ООН в порте Ходейда на западе страны, передает подконтрольный хуситам телеканал аль-Масира.
"Армия обстреляла минометными снарядами здание ООН в районе ар-Рабса на юге города Ходейда", - передает телеканал.
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Отмечается, что три снаряда упали в районе улицы 90 на востоке города.
Комментариями ООН относительно инцидента РИА Новости пока не располагает.
С момента заключения первого с начала военного противостояния в Йемене мирного соглашения в декабре 2018 года стороны конфликта не перестают обвинять друг друга в его нарушении. Стокгольмские договоренности предусматривали прекращение огня в городе-порту Ходейда на Красном море и начало постепенного вывода формирований хуситов из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН. Однако фактического отвода сил и прекращения военных действий так и не произошло.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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