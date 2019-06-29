Хуситы обвинили армию в обстреле здания ООН в Ходейде

С момента заключения первого с начала военного противостояния в Йемене мирного соглашения в декабре 2018 года стороны конфликта не перестают обвинять друг друга в его нарушении. Стокгольмские договоренности предусматривали прекращение огня в городе-порту Ходейда на Красном море и начало постепенного вывода формирований хуситов из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН. Однако фактического отвода сил и прекращения военных действий так и не произошло.