В МИД прокомментировали американо-японский договор по безопасности

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Американо-японский договор по безопасности влияет на переговорный процесс по мирному договору между Россией и Японией, но прежде, чем давать оценки планам США по его пересмотру, стоит дождаться этого пересмотра, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Это двусторонний американо-японский вопрос", - сообщил Моргулов журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе российско-японских переговоров намерение США пересмотреть договор по безопасности с Японией.
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Вместе с тем он согласился, что это и важный для российско-японских отношений вопрос.
"Это, безусловно, тоже влияет на подписание мирного договора, это так. Но давайте сначала дождемся пересмотра американо-японского военного союза, а дальше уже будем давать этому оценки и суждения", - добавил замглавы МИД.