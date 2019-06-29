В МИД прокомментировали американо-японский договор по безопасности

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Американо-японский договор по безопасности влияет на переговорный процесс по мирному договору между Россией и Японией, но прежде, чем давать оценки планам США по его пересмотру, стоит дождаться этого пересмотра, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Это двусторонний американо-японский вопрос", - сообщил Моргулов журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе российско-японских переговоров намерение США пересмотреть договор по безопасности с Японией.

Вместе с тем он согласился, что это и важный для российско-японских отношений вопрос.