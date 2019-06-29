Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T16:54Z
https://ria.ru/20190629/1556046530.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/137518/16/1375181633_0:82:3080:1814_1036x0_80_0_0_615e5e2b63ff1c123c5a55e7ab0d3668.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали американо-японский договор по безопасности

Вчера, 16:54
936
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Американо-японский договор по безопасности влияет на переговорный процесс по мирному договору между Россией и Японией, но прежде, чем давать оценки планам США по его пересмотру, стоит дождаться этого пересмотра, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Это двусторонний американо-японский вопрос", - сообщил Моргулов журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе российско-японских переговоров намерение США пересмотреть договор по безопасности с Японией.
Президент США Дональд Трамп
25 июня, 11:01
Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
Вместе с тем он согласился, что это и важный для российско-японских отношений вопрос.
"Это, безусловно, тоже влияет на подписание мирного договора, это так. Но давайте сначала дождемся пересмотра американо-японского военного союза, а дальше уже будем давать этому оценки и суждения", - добавил замглавы МИД.
1521032
Обсудить 0
Игорь МоргуловМИД РФЯпонияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
РИА
Новости
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Реализация потенциала в торговле зависит от Вашингтона, заявил Орешкин
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Лента
новостей
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Здание Министерства иностранных дел России
Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным
СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
Агенты службы транспортной безопасности в международном аэропорту Ньюарк Либерти
В аэропорту Ньюарка приостановили рейсы из-за чрезвычайной ситуации
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
Лента новостейМолния